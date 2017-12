Ofensywa 4mobility we współpracy z marką Hyundai

– Chcemy, żeby nasza oferta była jak najbardziej kompleksowa, aby klient miał możliwość wyboru, którego nie ma u konkurencji. Carsharing w modelu otwartym i bazowym to po prostu inne usługi, uzupełniające się – mówi Paweł Błaszczak, prezes 4mobility. – Model otwarty carsharingu najczęściej służy do poruszania się po mieście na krótkich odcinkach. To alternatywa dla komunikacji miejskiej, taksówek lub własnego samochodu. Model bazowy ma trochę inny charakter, często służy dłuższemu korzystaniu z auta. W tej formule użytkownicy częściej planują wypożyczenie samochodu na dłużej i mogą go zarezerwować nawet z dużym wyprzedzeniem – dodaje.

Samochody Hyundai i30 (docelowo będzie ich 200) dołączą do dostępnych do tej pory aut BMW i MINI. 4mobility będzie więc wciąż dysponować samochodami wyższej klasy niż konkurenci. Co więcej – za minutę jazdy nowym modelem i30 trzeba będzie zapłacić zaledwie 0,48 zł, co uczyni ofertę najtańszą na rynku.

Część floty 4mobility – auta BMW i MINI – będą dostępne, jak do tej pory, w modelu bazowym (do dyspozycji jest ponad 50 baz na terenie Warszawy), natomiast samochody marki Hyundai będzie można odebrać i zostawić na ulicy, w granicach wyznaczonej strefy. Oczywiście w obu przypadkach parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w mieście jest bezpłatne.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że 4mobility wybrało nasze samochody. Hyundai chętnie wspiera nowatorskie projekty, a idea carsharingu, choć wciąż w Polsce nowa, z pewnością będzie błyskawicznie się rozwijać. Cieszymy się, że mamy w tym swój udział – mówi Grzegorz Sokalski, szef sprzedaży flotowej Hyundai Motor Poland. Jesteśmy przekonani, że użytkownicy docenią zalety modelu i30 nowej generacji – bogate wyposażenie, dynamiczne silniki i bardzo dobre właściwości jezdne – dodaje.

Grupa docelowa nowej oferty 4mobility jest bardzo szeroka. Są to osoby, które chcą spróbować „czegoś nowego”, są w różnym wieku (ale muszą mieć minimum 21 lat), które używają samochodu do różnych celów. Najczęściej są to młodzi ludzie, studenci, ponadto z carsharingu korzystają także osoby, które nie chcą posiadać własnego auta, a czasami, dla własnej wygody, muszą z niego skorzystać.

Wynajęcie samochodu będzie bardzo intuicyjne – wystarczy ściągnąć aplikację 4mobility na smartfon, zarejestrować się w systemie, a następnie po zalogowaniu się zarezerwować auto znajdujące się w pobliżu. Po wybraniu samochodu użytkownik ma 15 min na dotarcie do niego. Na koniec jazdy auto można zostawić w dowolnym miejscu w granicach wyznaczonej strefy.

Umowa z marką Hyundai nie kończy ofensywy 4mobility – w miarę rozwoju firma będzie poszukiwać nowych możliwości współpracy. – Już wkrótce planujemy rozpocząć działania, które będą służyć rozwojowi szeroko pojętej mobilności. Z tego powodu zmienia się logo 4mobility – zniknie z niego samochód, a zastąpi go stylizowana „czwórka”, symbolizująca połączenie dwóch punktów na mapie. Jednocześnie zmianie ulegnie także nasza strona internetowa – podsumowuje Paweł Błaszczak.